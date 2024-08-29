Тариф на доставку газу в Україні залишається незмінним, залежить від області проживання споживачів.

Українці продовжують оплачувати платежі за комунальні послуги. Тариф на доставку газу наразі залишається без змін, проте його розмір варіюється в залежності від регіону проживання споживачів.

Тариф на доставку газу наразі коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Вартість залежить від регіону проживання: у густонаселених областях тариф нижчий завдяки більшій кількості споживачів, що дозволяє розподілити витрати на утримання газової інфраструктури.

Розмір платежу за доставку газу визначається обсягом використаного пального за попередній газовий рік, що вплине на суми у платіжках.

Формула розрахунку така: тарифи облгазу множать на обсяг спожитих кубометрів з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року і ділять на 12, щоб визначити щомісячну плату.

Водночас споживачам рекомендують врахувати нововведення, яке набрало чинності в Україні з січня. Тепер поряд із звичайними рахунками за газ, запроваджено третю платіжку, яка передбачає оплату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Нагадаємо також, що з 1 вересня українці знову платитимуть за електроенергію за попереднім тарифом — 4,32 грн за кіловат-годину. Нинішня ціна залишиться незмінною на тривалий період.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив цю інформацію, підкресливши, що тариф закріплено постановою уряду. За його словами, відповідно до Постанови № 632, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін до 30 квітня 2025 року, тобто до завершення опалювального сезону 2024/25 року.

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