З 1 вересня уряд України продовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб на шість місяців, включно з тими, чиї діти навчатимуться онлайн.

З 1 вересня багато внутрішньо переміщених осіб (ВПО) цікавить питання продовження виплат. Особливо актуальним є питання, чи зберігатимуться виплати для тих, чиї діти навчатимуться онлайн.

Чи будуть продовжені виплати для ВПО з 1 вересня?

Згідно з рішенням уряду, виплати для ВПО будуть продовжені на шість місяців з 1 вересня. Це стосується як тих, кому виплати були призначені автоматично, так і тих, чиї заявки на продовження були схвалені.

Ірина Верещук: позиція уряду

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомила, що рішення про продовження виплат стосується всіх категорій, які наразі їх отримують. За її словами, йдеться про 1,5 мільйона осіб. Також уряд звернувся до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги.

Міністр також зазначила, що внутрішньо переміщені особи, чиї діти навчатимуться онлайн, не втратять право на виплати, якщо вони відповідають вимогам законодавства.

"До мене звертаються ВПО, які хвилюються, що деякі представники місцевої влади погрожують припиненням виплат, якщо діти навчатимуться дистанційно. Це неправда. Ніхто не має права позбавити вас виплат тільки через те, що діти навчаються онлайн", — запевнила Верещук.

Розмір виплат для ВПО в Україні

На сьогодні допомога для внутрішньо переміщених осіб в Україні складає 3000 гривень на осіб з інвалідністю та дітей, і 2000 гривень для інших категорій. Виплати здійснюються двічі на місяць: 15-го та 28-го числа.

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