У Полтавській області чоловіка з діагнозом "розумова відсталість" спробували мобілізувати до армії, але він ухилився від призову. Про це детальніше йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік має діагноз F70.0 (легка розумова відсталість) та освіту не вище 9 класів. 23 січня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації.

"Відповідно до додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України категорії осіб, що хворіють на розумову відсталість легкого ступеня придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони", - зазначається у поясненні суду.

Також відомо, що ступінь розумової відсталості чоловіка ускладнений синдромом залежності від алкоголю.

суд, судовий процес

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що, хоча військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, і він отримав повістку для відправлення до військової частини, у вказаний день і час не з'явився на відправку через страх.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді 2 років іспитового терміну.

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