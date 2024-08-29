На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся через відмову від мобілізації.

У Полтавській області чоловіка з діагнозом "розумова відсталість" спробували мобілізувати до армії, але він ухилився від призову. Про це детальніше йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік має діагноз F70.0 (легка розумова відсталість) та освіту не вище 9 класів. 23 січня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації.

"Відповідно до додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України категорії осіб, що хворіють на розумову відсталість легкого ступеня придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони", - зазначається у поясненні суду.

Також відомо, що ступінь розумової відсталості чоловіка ускладнений синдромом залежності від алкоголю.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що, хоча військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, і він отримав повістку для відправлення до військової частини, у вказаний день і час не з'явився на відправку через страх.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді 2 років іспитового терміну.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.