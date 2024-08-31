Відкрийте для себе секрети приготування полтавських галушок з куркою, які поєднують ніжні галушки з ароматним курячим рагу для справжнього кулінарного задоволення.

Щоб приготувати полтавські галушки з куркою, потрібно почати з основного — правильного замішування тіста на кефірі та підготовки курячого рагу. Коли галушки відваряться, вони будуть поєднані з ароматним курячим рагу, яке готується зі спеціями та сметаною.

Галушки — ніжні й соковиті — чудово смакують і самі по собі, але стають ще смачнішими, якщо приготувати полтавські галушки разом з м'ясними стравами. Можна експериментувати зі смаками: додати куркуму для східних ноток або підсмажити галушки на смальці до золотистої скоринки після відварювання.

Володимир Ярославський рекомендує приготувати полтавські галушки з курячим рагу, а перед подачею протушкувати страву кілька хвилин, щоб всі смаки поєдналися.

Порада: Щоб отримати апетитну скоринку, викладайте шматочки курки на добре розігріту сковорідку з олією, не перемішуйте відразу, а зачекайте, поки утвориться золотава скоринка, потім обсмажте з іншого боку. Це важливий крок, якщо ви хочете приготувати полтавські галушки з насиченим і смачним рагу.

Інгредієнти (на 4 порції):

Для курячого рагу:

Куряче філе зі стегна — 600 г

Цибуля ріпчаста — 200 г

Сметана — 60 г

Сіль — 1/2 ч. л.

Перець духмяний мелений — 1/2 ч. л.

Сушений чебрець — 1/2 ч. л.

Для галушок:

Кефір — 250 мл

Борошно — 350 г

Яйця курячі — 1 шт.

Сіль — 1 ч. л.

Сода харчова — 6 г

Приготування:

Наріжте м'ясо кубиками приблизно 2×2 см та обсмажте на олії. Перекладіть у сотейник. У тій же сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте цибулю до курки, залийте водою на 1-2 см, залиште тушкуватися на малому вогні протягом години. Додайте сіль, перець і в кінці приготування — сметану. Тушкуйте ще декілька хвилин. Щоб приготувати полтавські галушки, змішайте кефір з яйцем і сіллю, додайте просіяне борошно та соду, замісіть тісто. Дайте йому відпочити 10 хвилин. Підготуйте пароварку або використовуйте каструлю з ситом. Сформуйте з тіста «джгути» діаметром 2 см, наріжте їх на невеликі шматочки та присипте борошном. Варіть галушки на парі протягом 2 хвилин. Потім перекладіть у посудину, трохи змащену олією. Поєднайте галушки з рагу і тушкуйте 3-5 хвилин перед подачею.

Таким чином, ви зможете приготувати полтавські галушки з куркою, які будуть ніжними, ароматними та дуже смачними.

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