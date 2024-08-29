Спека в Україні поки що триватиме й триватиме, однак синоптики вже заговорили про похолодання.

До кінця літа в Україні утримається тепла погода, і значних змін у погодних умовах не очікується навіть у перші дні вересня. Про це повідомила синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха.

Вона пояснила, що у південних областях погода буде під впливом поля зниженого тиску над Чорним морем, що може спричинити короткочасні дощі на південному сході. Значна перебудова синоптичних умов очікується з 3 вересня, коли почне знижуватися температура. Відповідно, температура повітря опуститься нижче +30°C, і в загальному по країні зменшиться на 5 градусів у порівнянні з поточним тижнем.

До кінця літа в деяких областях прогнозується навіть сильна спека до +35°C, що перевищує середні серпневі норми, адже зазвичай наприкінці літа спостерігається тенденція до похолодання.

Цього тижня спекотна погода продовжиться. Проте невеликий циклон над Чорним морем принесе деяку хмарність та короткочасні дощі з грозами в південні регіони, які страждають від спеки і посухи. Невелике зниження температури на півдні очікується наприкінці серпня. Температура вночі буде варіюватися від +17 до +22°C, а вдень досягатиме +27 до +32°C.

На решті території опадів цього тижня не очікується. Температура повітря залишиться в межах +15...20°C вночі та +29...34°C вдень. Узбережжя морів переживатиме ночі з температурою до +23°C, і подібні умови можуть поширитися на інші регіони протягом кількох днів.

Джерело: NV.

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