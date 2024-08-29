Керівника військово-лікарської комісії на Закарпатті затримали за хабарництво, виявивши фальшиві медичні довідки та неправомірні кошти, отримані від ухилянтів.

Керівника військово-лікарської комісії (ВЛК) на Закарпатті затримали за хабарництво.

На Закарпатті викрили цілу групу медиків з місцевої військово-лікарської комісії ТЦК, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову та незаконно покидати Україну з фальшивими медичними довідками. Голові ВЛК вже висунули підозру, і деякі з його підлеглих були затримані за отримання хабарів.

Про це повідомила Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Що інкримінують затриманим медикам ВЛК Під час розслідування підозру отримали голова ВЛК, медична сестра з центральної лікарні у Хусті та місцевий житель, які діяли в складі злочинної групи.

Слідство з’ясувало, що ці особи за гроші виготовляли підроблені медичні документи, на основі яких ухилянти виводились з обліку як непридатні до служби.

Медсестру та її спільника спіймали на отриманні хабаря, вилучивши два "транші" неправомірної вигоди — 5 000 та 1 500 доларів. Іншого підозрюваного, який організував отримання групи інвалідності для одного з громадян, затримали під час отримання 6 000 доларів.

Під час обшуків були вилучені медичні документи, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Також перевіряється можливість причетності до цього кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.

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