Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв поблизу передової на Донеччині. Виявилося, що затриманий є співробітником регіонального підрозділу АТ «Укрзалізниця». Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

На вказівку російської спецслужби затриманий шпигував за Силами оборони на критично важливому напрямку фронту – Покровському, де відбувається найбільше боєзіткнень. Основною метою ворога були координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, що обороняють місто.

Окрім цього, російські окупанти через агента намагалися отримати інформацію про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на сході України.

Агресор планував використати отримані розвіддані для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прорив до райцентру. Для збору інформації агент об’їжджав місцевість та в таємних розмовах намагався витягти потрібні відомості від своїх колег. Потім він складав агентурний звіт, у якому описував зібрані дані і позначав потенційні цілі на електронних картах.

Служба безпеки зафіксувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з ФСБ. Розслідування встановило, що навесні цього року мешканець Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою.

Чоловік потрапив під «увагу» окупантів завдяки своїй активності в прокремлівських Телеграм-каналах, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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