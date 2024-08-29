Відкрийте для себе неперевершений смак літнього десерту, приготувавши смачний сорбет з полуниці та персиків за рецептом Володимира Ярославського.

Спробуйте приготувати сорбет з полуниці та персиків — це комбінація, яка створює справжній вибух смаку. Володимир Ярославський радить, що цей десерт чудово зберігається до місяця у закритому контейнері, тож ви можете приготувати сорбет з полуниці та персиків і насолоджуватися ним протягом тривалого часу.

У сезон персиків і полуниць ви маєте чудову можливість приготувати сорбет з полуниці та персиків. Просто витратьте пів години на приготування цього смачного і корисного десерту для себе та близьких. Якщо вам хочеться ще один домашній святковий десерт, спробуйте легкий брауні-ескімо з вишнями від шефа Алекса Якутова або просте шоколадне морозиво за британським рецептом.

Щоб досягти ідеальної текстури, приготування сорбету з полуниці та персиків потребує регулярного перемішування кожні три години під час заморожування.

Інгредієнти на 5 порцій:

Персики — 1 кг

Полуниця — 500 г

Цукор — 150 г

Пектин — 11 г

Лимонний сік — 25 мл

Приготування:

Бланшуйте персики в окропі близько 45 секунд, а потім охолодіть їх у воді з льодом. Очистіть від шкірки. Полуницю промийте, видаліть хвостики, подрібніть блендером і додайте лимонний сік. Пюре помістіть на вогонь, додайте цукор, попередньо змішаний з пектином. Підігрівайте суміш, помішуючи, до кипіння. Варіть ще одну хвилину. Додайте дольки персиків і продовжуйте нагрівати до кипіння. Тримайте на вогні 3-4 хвилини. Перебийте суміш до однорідності, при необхідності додайте ще цукру або лимонного соку. Дайте охолонути. Перелийте масу в контейнер і помістіть у морозильник на 6-7 годин. Кожні 3-4 години перемішуйте сорбет з полуниці та персиків для досягнення бажаної текстури.

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