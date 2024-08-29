Приготуйте домашні глазуровані сирки з нашим простим і смачним рецептом, щоб насолоджуватися улюбленим смаком без сумнівів у якості інгредієнтів.

Глазуровані сирки — це смак дитинства, який подобається і малечі, і дорослим. Однак інгредієнти магазинних варіантів часто викликають сумніви. Тому найкраще — приготувати домашні глазуровані сирки самостійно.

Для домашніх глазурованих сирків важливо правильно вибрати консистенцію сиру: він має бути зернистим, не сухим і з чіткими грудочками. Глазур для цих сирків можна робити як з темного, так і з білого шоколаду.

Якщо під час приготування домашніх глазурованих сирків ви помітили, що маса вийшла рідкою, Володимир Ярославський радить додати трохи кокосової стружки.

Цей рецепт для домашніх глазурованих сирків універсальний: можна додавати до сиру різні інгредієнти за смаком. Приготувавши сирки самостійно, ви будете знати, з чого вони зроблені, і зможете безпечно давати їх дітям. А якщо вам подобається готувати вдома, можуть стати в пригоді також рецепти домашньої курячої ковбаси та плавленого сиру.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 300 г

Сметана 30% — 50 мл

Вершкове масло 73% — 30 г

Цукор — 60 г

Цукор ванільний — 5 г

Для глазурі:

Чорний шоколад 70-75% — 150 г

Вершкове масло 82% — 75 г

Приготування:

Змішайте сир, сметану, вершкове масло і цукор, перебиваючи блендером до однорідної кремової маси. Маса не повинна бути занадто вологою. Викладіть масу у формочки або скористайтеся кондитерським мішком, щоб нанести її на маленьке деко у вигляді сирків. Вставте палички або зубочистки і заморозьте. Для глазурі розігрійте шоколад з маслом на водяній бані, перемішуючи до однорідності. Вилийте глазур у склянку. Вийміть сирки з морозилки, швидко занурте в теплий шоколад і викладіть на деко, застелене плівкою або пергаментом. Дайте глазурі застигнути.

Приготування домашніх глазурованих сирків — це чудовий спосіб насолодитися улюбленим смаком у безпечному та натуральному варіанті.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської