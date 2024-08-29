Глазуровані сирки — це смак дитинства, який подобається і малечі, і дорослим. Однак інгредієнти магазинних варіантів часто викликають сумніви. Тому найкраще — приготувати домашні глазуровані сирки самостійно.
Для домашніх глазурованих сирків важливо правильно вибрати консистенцію сиру: він має бути зернистим, не сухим і з чіткими грудочками. Глазур для цих сирків можна робити як з темного, так і з білого шоколаду.
Якщо під час приготування домашніх глазурованих сирків ви помітили, що маса вийшла рідкою, Володимир Ярославський радить додати трохи кокосової стружки.
Цей рецепт для домашніх глазурованих сирків універсальний: можна додавати до сиру різні інгредієнти за смаком. Приготувавши сирки самостійно, ви будете знати, з чого вони зроблені, і зможете безпечно давати їх дітям. А якщо вам подобається готувати вдома, можуть стати в пригоді також рецепти домашньої курячої ковбаси та плавленого сиру.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 300 г
- Сметана 30% — 50 мл
- Вершкове масло 73% — 30 г
- Цукор — 60 г
- Цукор ванільний — 5 г
Для глазурі:
- Чорний шоколад 70-75% — 150 г
- Вершкове масло 82% — 75 г
Приготування:
- Змішайте сир, сметану, вершкове масло і цукор, перебиваючи блендером до однорідної кремової маси. Маса не повинна бути занадто вологою.
- Викладіть масу у формочки або скористайтеся кондитерським мішком, щоб нанести її на маленьке деко у вигляді сирків. Вставте палички або зубочистки і заморозьте.
- Для глазурі розігрійте шоколад з маслом на водяній бані, перемішуючи до однорідності. Вилийте глазур у склянку.
- Вийміть сирки з морозилки, швидко занурте в теплий шоколад і викладіть на деко, застелене плівкою або пергаментом. Дайте глазурі застигнути.
Приготування домашніх глазурованих сирків — це чудовий спосіб насолодитися улюбленим смаком у безпечному та натуральному варіанті.
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