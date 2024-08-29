В умовах тривалої війни з Росією уряд України змушений шукати нові підходи для підтримки економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Уряд України планує запровадити систему економічного бронювання, щоб захистити робочі місця для військовозобов'язаних і сприяти детінізації економіки через принцип "воюй або працюй". Для отримання економічного бронювання українці повинні мати місячний дохід не менше ніж 34 500–35 000 гривень.

В умовах тривалої війни з Росією уряд України шукає нові способи підтримки економіки та зміцнення обороноздатності. Економічне бронювання є механізмом, який дозволяє працівникам ключових підприємств отримувати відстрочку від військової служби. Це забезпечує стабільність в роботі важливих для економіки компаній під час війни.

Загроза воєнного конфлікту вимагає створення умов, за яких усі громадяни можуть внести свій вклад у захист країни, чи то через участь у бойових діях, чи через роботу в стратегічних секторах. Впровадження економічного бронювання допоможе стабілізувати ці підприємства та стимулює роботодавців підвищувати офіційні зарплати і виводити бізнес з тіні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", який передбачає активну участь громадян в обороні країни або в економічному відновленні. Це означає, що кожен працездатний українець має вибір: захищати країну на фронті чи працювати для підтримки економіки і сплачувати податки, які підуть на фінансування Збройних сил.

Основний акцент цього принципу – детінізація економіки. Шмигаль зазначив, що значна частина економічної діяльності в Україні перебуває в "тіні", що знижує бюджетні надходження і ускладнює фінансування оборони. Введення економічного бронювання має на меті стимулювати підприємства легалізувати зарплати своїх працівників, адже тільки офіційно працевлаштовані особи зможуть отримати бронювання.

Наразі уряд розглядає кілька моделей економічного бронювання. Одна з них передбачає прив'язку до рівня заробітної плати: для отримання бронювання особа повинна офіційно заробляти не менше ніж 34 500–35 000 гривень на місяць. Такий підхід забезпечить рівні умови для всіх працівників, але може не охоплювати малий бізнес.

Джерело: Forbes.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.