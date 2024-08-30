Клієнт "ПриватБанку" зазначив, що звернувся до банку та написав скаргу, але не отримав жодної відповіді від працівників.

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми з кредитними лімітами. Банк без попередження блокує їх ліміти, не надаючи детальних пояснень. Ця інформація міститься в одній з відгуків на порталі "Мінфін".

Кредитний ліміт — це максимальна сума, яку клієнт може отримати від банку. З кредитною карткою ПриватБанк "Універсальна" можна використовувати як власні кошти, так і кредитні на будь-якому місці у світі. Максимальний кредитний ліміт може становити до 200 тисяч гривень.

Один з клієнтів "ПриватБанку" скаржиться на несправедливе ставлення з боку фінустанови. Він повідомляє, що банк без жодних попереджень або пояснень заблокував кредитний ліміт його карти "Універсальна". Хоча для відновлення доступу до кредиту банк рекомендує погасити заборгованість, клієнт стверджує, що у нього немає жодного боргу.

"Без пояснення причин обмежили універсальну картку, заблокувавши кредитний ліміт. На сайті privat24 і в мобільному додатку повідомляється одна і та сама неправдива інформація: "Щоб надалі відновити кредитний ліміт рекомендуємо погашати наявний борг, отримувати зарплатню на картку ПриватБанку або відкрити строковий депозит". Проте в мене не має і не було жодних боргів перед банком, а також наявна зарплатна картка і строковий депозит", - додав клієнт "ПриватБанк".

Чоловік зазначив, що звернувся до банку та написав скаргу, але не отримав жодної відповіді від працівників. Клієнт висловив обурення через надану банком недостовірну інформацію.

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