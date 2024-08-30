За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з департаментів НЕК «Укренерго».

В Україні знайдено переплату 3,7 млн гривень на відновленні енергоінфраструктури Одещини після ворожих обстрілів. У службовій недбалості підозрюють посадовця НЕК «Укренерго». Деталі розповіли у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

На початку 2023 року НЕК «Укренерго» уклала договір з підрядною компанією для відновлення електричного обладнання після ракетних обстрілів. У рамках договору потрібно було демонтувати та перемістити два автотрансформатори для заміни пошкоджених і підключити нові.

Підозрюваний неналежно організував перевірку обґрунтованості умов закупівлі робіт і затвердив вартість у договорі, яка значно перевищувала реальні витрати на транспортування. Крім того, він погодив надання послуг з міжнародних перевезень, які насправді не були здійснені.

Через ці халатні дії державному підприємству завдано збитків у розмірі понад 3,7 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з департаментів НЕК «Укренерго» за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Окрім того, обвинувальний акт щодо двох директорів підрядних компаній, звинувачених у заволодінні державними коштами та службовому підробленні, вже розглядається в суді.

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