Минулий місяць був характерним не тільки підвищенням запитів на працівників поважного віку, а також зростанням пропонованої оплати праці.

Влітку на українському ринку праці зросла кількість вакансій для пенсіонерів. Заробітна плата на таких позиціях може досягати 36 тисяч гривень.

Про це свідчить інформація порталу Work.ua.

Аналітики відзначають, що у липні кількість вакансій для студентів та людей без досвіду зросла на 1% у порівнянні з попереднім місяцем. Значно більше вакансій з'явилося для фахівців з англійською мовою (+5%), ветеранів (+5%) та людей похилого віку (+6%).

Останній місяць також відзначився підвищенням пропонованої заробітної плати для працівників старшого віку.

Попри це, роботодавці продовжують стикаються з труднощами у пошуку кандидатів на робітничі спеціальності, медичні професії, будівельні та транспортні спеціальності. Для осіб віком 60+ компанії пропонують переважно посади в обслуговуванні, транспорті та на виробництвах.

Рівень заробітної плати для різних вакансій варіюється досить суттєво. Найнижча зарплата пропонується прибиральницям у готелях — від 8 тисяч гривень, тоді як найбільше можна заробити, працюючи кур'єром на власному авто — до 36 тисяч гривень.

Згідно з даними порталу Work.ua, конкуренція на ринку праці залишається високою. У липні було створено та оновлено понад 330,5 тисячі резюме, що на 9% більше, ніж у попередньому місяці.

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