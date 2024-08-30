Влітку на українському ринку праці зросла кількість вакансій для пенсіонерів. Заробітна плата на таких позиціях може досягати 36 тисяч гривень.
Про це свідчить інформація порталу Work.ua.
Аналітики відзначають, що у липні кількість вакансій для студентів та людей без досвіду зросла на 1% у порівнянні з попереднім місяцем. Значно більше вакансій з'явилося для фахівців з англійською мовою (+5%), ветеранів (+5%) та людей похилого віку (+6%).
Останній місяць також відзначився підвищенням пропонованої заробітної плати для працівників старшого віку.
Попри це, роботодавці продовжують стикаються з труднощами у пошуку кандидатів на робітничі спеціальності, медичні професії, будівельні та транспортні спеціальності. Для осіб віком 60+ компанії пропонують переважно посади в обслуговуванні, транспорті та на виробництвах.
Рівень заробітної плати для різних вакансій варіюється досить суттєво. Найнижча зарплата пропонується прибиральницям у готелях — від 8 тисяч гривень, тоді як найбільше можна заробити, працюючи кур'єром на власному авто — до 36 тисяч гривень.
Згідно з даними порталу Work.ua, конкуренція на ринку праці залишається високою. У липні було створено та оновлено понад 330,5 тисячі резюме, що на 9% більше, ніж у попередньому місяці.
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