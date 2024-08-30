Він просив про переміщення згідно з висновком ВЛК - через це відмовився бути бойовим офіцером, а його перемістили на бойового солдата.

Український спортивний журналіст Андрій Сеньків, який був мобілізований до Збройних сил України в середині червня, поділився враженнями в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Він розповів, що після проходження офіцерських курсів його мало не відправили на передову. Сеньків має серйозні проблеми із зором, і за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), може служити лише на тилових посадах.

Незважаючи на документи, що підтверджують його обмежену придатність до служби, після завершення базового військового навчання (БВЗП) Сеньків був направлений на курси з управління механізованим взводом - в приписі писалась посада "гранатометник". Тобто він просив про переміщення згідно з висновком ВЛК. Через це відмовився бути бойовим офіцером, а його перемістили на бойового солдата.

"То був шок. Офіцеру, котрий приїхав за нами, ми показали відповідні документи. Гранатометниками ми бути не могли. Але їхати все одно довелося – наказ. І вже тут на місці всі оху*ли. Бо приіхати мали рекси, а приіхали епілептики, астигматики і так далі. Але вперше за час мого перебування в армії я побачив адекват. За бойові мова не йшла – нарешті висновок ВЛК враховано", - пояснив він.

Після розборок український журналіст таки став "помічником капелана" у ЗСУ. Андрій також поділився випадками, з якими наразився під час офіцерських курсів.

"Є фахівці, які мають робити у своїх підрозділах унікальну роботу. Як перекладач іспанської або айтівець, який має займатися аналітикою та розробкою онлайн-мап. Куди пацанів відправлять після навчання на командирів механізованих взводів – хз [незрозуміло. – прим. ред.] Чому все так дико і нераціонально відбувається – хз", – зізнався журналіст.

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