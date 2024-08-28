Дізнайтеся, як правильно посадити редиску, щоб зібрати два врожаї за сезон та ефективно використовувати простір на вашому городі.

Редиска — чудовий коренеплід, який здатний порадувати урожаєм щонайменше двічі на рік. Щоб посадити редиску перед осінню та отримати хороший врожай, важливо знати, як правильно підготувати ділянку для цього. Городник поділився порадами, де найкраще посадити редиску, щоб збирати врожай двічі на сезон.

Досвідчені садівники радять вдруге посадити редиску на грядках із гарбузами. Маленькі коренеплоди дозрівають дуже швидко — за 3-4 тижні, і не конкурують із гарбузами за поживні речовини. Поки гарбузи лише починають рости, редиску вже можна збирати, що дозволяє ефективно використовувати площу городу.

Також важливо правильно вибрати місце, куди посадити редиску, адже цей овоч може служити індикатором якості ґрунту: якщо редиска росте добре, це означає, що й інші культури, такі як гарбузи, отримають достатньо поживних речовин. До того ж, редиска приваблює шкідників, як-от капустяні мухи чи блішки, тим самим захищаючи баштанні культури від нападів комах.

Ще один варіант — посадити редиску між рядками кукурудзи. Ці дві рослини мають схожі потреби у волозі, а кукурудза створює тінь, захищаючи редиску від прямих сонячних променів і сильного вітру. Крім того, редиска, завдяки своєму дрібному корінню, не виснажує грядку.

Отже, якщо правильно посадити редиску, цей коренеплід допоможе не лише отримати кілька врожаїв за сезон, але й ефективно використовувати площу городу, створюючи сприятливі умови для інших культур.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської