Дізнайтеся, що посіяти після картоплі, щоб відновити родючість ґрунту, боротися з шкідниками і хворобами, та як правильно вибрати сидерати для вашого городу.

Після збору картоплі багато садівників залишають ділянку без змін, але досвідчені дачники знають, що це помилка. Картопля виснажує ґрунт, витягуючи з нього багато поживних речовин. Після викопування картоплі на ділянці з'являються бур'яни, які теж споживають корисні елементи ґрунту. Якщо бур'яни закладати в землю, вони зможуть повернути частину підживлення назад. Але багато хто їх просто знищує, що ще більше виснажує ґрунт.

Що посіяти після картоплі, щоб вирішити ці проблеми? Відновити родючість ґрунту і боротися з хворобами та шкідниками допоможе посів сидератів. Це ефективний спосіб покращити ґрунт після картоплі. Всі сидеральні рослини добре підходять для посіву після картоплі, але є деякі нюанси:

Якщо наступного року планується сіяти капусту, редьку, редиску або руколу, уникайте сидератів з родини капустових, таких як гірчиця, олійна редька чи ріпак. Тому важливо правильно вибрати, що посіяти після картоплі.

Перед посівом бобових культур, таких як квасоля, горох, сочевиця або боби, не рекомендується сіяти люпин, кормовий горох або віку. Однак, якщо ви вирішите посіяти ці культури після картоплі, виберіть інші сидерати.

Жито добре бореться з бур'янами, шкідниками та хворобами, а також оздоровлює ґрунт. Але як озима культура, воно може перетворитися на злісний бур'ян. Якщо вирішите посіяти жито після картоплі, контролюйте його проростання.

Овес має схожі переваги з житом, але вимерзає взимку, що усуває проблему боротьби з ним навесні. Він допомагає проти парші, але може привертати дротяників. Тому, обираючи, що посіяти після картоплі, враховуйте ці особливості.

Посів сидератів після картоплі покращить структуру ґрунту і його здоров'я. Хороший варіант — використовувати суміші різних рослин, таких як овес, горох і фацелія. Суміші можна складати самостійно, віддаючи перевагу холодостійким культурам. Правильний вибір, що посіяти після картоплі, значно полегшить догляд за ґрунтом і підвищить його родючість.

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