Узнайте, что после картофеля посеять, чтобы восстановить плодородие почвы, бороться с вредителями и болезнями, и как правильно выбрать сидераты для вашего огорода.

После сбора картофеля многие садоводы покидают участок без изменений, но опытные дачники знают, что это ошибка. Картофель истощает почву, извлекая из нее много питательных веществ. После выкопки картофеля на участке появляются сорняки, тоже потребляющие полезные элементы почвы. Если сорняки заделывать в землю, они смогут вернуть часть подкормки обратно. Но многие их просто уничтожают, что еще больше истощает почву.

Что посеять после картофеля, чтобы решить эти проблемы? Восстановить плодородие почвы и бороться с болезнями и вредителями поможет посев сидератов. Это эффективный способ улучшить почву после картофеля. Все сидеральные растения хорошо подходят для посева после картофеля, но есть некоторые нюансы:

Если в следующем году планируется сеять капусту, редьку, редис или руколу, избегайте сидератов из семейства капустных, таких как горчица, редька или рапс. Поэтому важно правильно выбрать, что посеять после картофеля.

Перед посевом бобовых культур, таких как фасоль, горох, чечевица или бобы, не рекомендуется сеять люпин, кормовой горох или возраст. Однако если вы решите посеять эти культуры после картофеля, выберите другие сидераты.

Рожь хорошо борется с сорняками, вредителями и болезнями, а также оздоравливает почву. Но как озимая культура, оно может превратиться в злобный сорняк. Если решите посеять рожь после картофеля, контролируйте его прорастание.

Овес имеет схожие преимущества с рожью, но вымерзает зимой, что устраняет проблему борьбы с ним весной. Он помогает против парши, но может привлекать проволочников. Поэтому, выбирая, что посеять после картофеля, учитывайте эти особенности.

Посев сидератов после картофеля улучшит структуру почвы и ее здоровье. Хороший вариант – использовать смеси различных растений, таких как овес, горох и фацелия. Смеси можно составлять самостоятельно, предпочитая холодостойкие культуры. Правильный выбор, посеянный после картофеля, значительно облегчит уход за почвой и повысит его плодородие.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской