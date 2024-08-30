Зірки вишиковуються так, що ці два знаки зодіаку можуть опинитися на крок попереду.

Нестабільність у ваших фінансах може бути жахливою або нервуючою річчю, через яку потрібно пройти, і реальність така, що більшість із нас відчували чи нині відчувають цю фінансову напругу.

На щастя, за словами астролога Атеани Річі, на горизонті настає сезон достатку для двох знаків зодіаку, які по суті будуть грошовими магнітами до кінця року.

Два знаки зодіаку, які залучать фінансовий успіх до кінця 2024 року:

Терези

Якщо ви Терези, то вам пощастило, тому що Юпітер у Близнюках створює сезон удачі та достатку, особливо для вас.

Незважаючи на те, що ви «переживали це протягом останнього року», за словами астролога Річі, кінець фінансових труднощів вже видно завдяки тому, що Юпітер у Близнюках робить гармонійний трін до вашого знаку та веде вас до процвітання та багатства. Це чудова новина для Терезів, оскільки протягом минулого року ви, можливо, зазнавали фінансових труднощів.

За словами астролога, вся ця енергія разом зробить вас більш «сприйнятливими і відкритими», даючи вам ясність, необхідну для прийняття оптимальних рішень у вашій кар'єрі.

Однак, це ще не все. Протягом минулого року ви, Терези, переживали деякі страждання. З фінансами, дружбою та відносинами може почати здаватися, що ви не можете спіймати тут перерву. Зрештою, однак, «це тільки допоможе вам відпустити те, що вам не служить, і зачепитися за те, що є флюїдом».

Отже, зробіть усе можливе, щоб підготуватись до цього періоду вашого життя. Дозвольте цим марним дружнім стосункам або стосункам звалитися з ваших плечей. Відпустіть, що вас стримує, і поверніть свою енергію в кар'єру. Завдяки цьому ви напевно помітите зміни у вашому 2024 році на краще.

2. Стрілець

Стрілець, здається, удача майже завжди на вашому боці - і цей рік не є винятком. Астролог пояснив, що Стрільцем керує Юпітер, планета удачі. Через це у вашому житті майже завжди багато удачі. Однак цей рік буде трохи іншим, оскільки ваш успіх полягає у вашій здатності формувати зв'язки.

"Всі ці транзити відбуваються у вашому будинку партнерств", - пояснив Річі. «І потім, не кажучи вже про те, що Сатурн протистоїть вашому 10-му будинку кар'єри, тому Всесвіт хоче, щоб ви знали, що якщо ви докладете зусиль, ви побачите плоди».

Але не перекручуйте це – це буде нелегко. Всесвіт відомий тим, що кидає вам випробування за випробуванням, щоб переконатися, що те, чого ви прагнете, це те, чого ви дійсно хочете. Тим не менш, Всесвіт хоче, щоб ви знали, що у вас це є і що ви впораєтеся з цим.

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