За даними Державного центру зайнятості, 67% роботодавців в Україні вже відчувають наслідки кадрової кризи.

В Україні через мобілізацію та міграцію виникає гострий дефіцит кваліфікованих спеціалістів, особливо в медичній, промисловій та будівельній сферах. Це ускладнює діяльність підприємств, підвищує вимоги до заробітних плат і має негативний вплив на економіку. Про це повыдомив Державний центр зайнятості.

За даними Державного центру зайнятості, 67% роботодавців в Україні вже відчувають наслідки кадрової кризи. Основними причинами цього явища є:

Мобілізація чоловіків: війна призвела до мобілізації значної частини працездатного населення, що спричинило дефіцит робочої сили на ринку праці. За оцінками, цей фактор вплинув на 79% роботодавців.

війна призвела до мобілізації значної частини працездатного населення, що спричинило дефіцит робочої сили на ринку праці. За оцінками, цей фактор вплинув на 79% роботодавців. Міграція населення за кордон: через воєнні дії багато українців виїхали за кордон у пошуках безпеки та нових можливостей для працевлаштування. Це ускладнює пошук кваліфікованих працівників, особливо в регіонах, де раніше було багато робочих рук.

Дефіцит кваліфікованих працівників найбільше відчувається у сферах медицини, промисловості та будівництва. Особливо гостра ситуація з кадровим забезпеченням спостерігається в наступних спеціальностях:

Електромонтери: попит на електромонтерів дуже високий, але кількість доступних спеціалістів значно менша. Наприклад, на "Єдиному порталі вакансій" зареєстровано 893 вакансії для електромонтерів, проте шукачів роботи в цій сфері всього 209 осіб. У Львівській області з 94 вакансій знайти кандидата можна лише 7 разів, а в Києві з 61 вакансії – всього 4 претенденти.

Слюсарі-сантехніки: наявні 625 вакансій для слюсарів-сантехніків, але кількість шукачів роботи значно менша – лише 172 особи. У Києві, наприклад, із 120 вакансій знайдено лише одного претендента, а в Дніпропетровській області з 46 вакансій заповнені лише 14.

Зварювальники і столяри: ці професії також користуються великим попитом, але на ринку праці відчувається їхня нестача.

Дефіцит кваліфікованих кадрів серйозно впливає на економіку України. Підприємства стикаються з труднощами у виконанні виробничих планів, що уповільнює економічне зростання. Особливо постраждалі малі та середні бізнеси, які не завжди мають можливість підвищити заробітну плату для залучення і утримання працівників.

Джерело: РБК-Україна.

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