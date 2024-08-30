Щоб подати документи для отримання знижки на комунальні послуги, ви можете скористатися одним із трьох способів.

ПФУ повідомив про можливість економії українців на комунальних послугах, дозволяючи платити лише 25% від загальної суми рахунку.

Пенсійний фонд України розповів про нові можливості для знижок на комунальні послуги. Зокрема, деякі українці можуть тепер оплачувати лише 25% від загальної суми рахунку за житлово-комунальні послуги.

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на знижку у розмірі 75%. Ця пільга поширюється на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного пального і зрідженого газу.

Згідно з частиною п’ятою статті 51 Бюджетного кодексу України, пільги також поширюються на членів сім'ї пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей до 18 років. Нові вимоги вимагають, щоб для отримання пільг чи допомоги члени сім'ї проживали разом з учасником бойових дій.

Щоб подати документи для отримання знижки на комунальні послуги, ви можете скористатися одним із трьох способів:

Відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України. Подати заявку через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Використати програму "Дія" з верифікацією за допомогою "Дія.Підпис".

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