Фізичним особам-підприємцям (ФОП) та юридичним особам заборонено отримувати готівку за операціями, що проводяться через переказ коштів без відкриття банківського рахунку. Про це повідомили у Національному банку України.

Отже, всі готівкові кошти, що переказуються фізичним особам-підприємцям або юридичним особам, повинні бути зараховані на їхні рахунки з номером IBAN у безготівковій формі.

Кошти повинні спочатку надходити на поточний або платіжний рахунок суб'єкта господарювання, а вже після цього можуть бути виведені у вигляді готівки. Для громадян, однак, жодних змін не відбулося: вони можуть розраховуватися за товари та послуги як безготівковим способом, так і готівкою, включаючи перекази без відкриття рахунку.

Цю норму впроваджено з метою підвищення прозорості фінансових операцій та зменшення можливостей для зловживань платіжною інфраструктурою. Зокрема, Національний банк України сподівається, що це допоможе боротися з ухиленням від оподаткування при здійсненні операцій купівлі-продажу товарів.

Фізичним особам-підприємцям (ФОП) та юридичним особам дозволено використовувати готівку, отриману з платіжних рахунків, відкритих у небанківських платіжних установах, для розрахунків. Відповідні зміни були внесені до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

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