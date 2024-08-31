Борщі в Україні бувають різних кольорів і температур: червоні, зелені, білі, гарячі і холодні. Останній варіант також називають холодником. Сьогодні пропонуємо вам рецепт смачного червоного холодника у вигляді крем-супу від шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Овочеві холодні страви є популярними влітку. Особливий смак має одеський холодник, де використовують бурякову гичку, а у Львові до холодного борщу завжди додають сметану.
Я не знайома з приготуванням окрошки, оскільки в нашій родині її не їли. Але ми дуже любимо холодний буряковий борщ, який завжди переносить мене в дитинство. Тож я вирішила поділитися з вами нашим сімейним рецептом.
Інгредієнти для 2 порцій:
- Запечений буряк — 2 шт.
- Куряче стегно з гомілкою — 1 шт.
- Свіжий огірок — 1 шт.
- Велике куряче яйце — 3 шт.
- Редиска — 3 шт.
- Курячий бульйон — 500 мл
- Медова гірчиця — 2 ч. л.
- Сметана 20% — 150 г
- Зелень — за смаком
- Сіль — за смаком
- Сік лимона — 5 мл
Приготування:
- Відваріть яйця до крутої консистенції і очистіть їх. Стегно відваріть в 500 мл води, а бульйон залиште.
- Змішайте варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею, влийте холодний бульйон. Додайте нарізаний запечений буряк і збийте блендером до однорідної маси.
- Додайте лимонний сік, сіль і гірчицю до смаку. Охолодіть борщ у холодильнику.
- Наріжте відварену курку, редиску і огірок соломкою, а зелень дрібно. У тарілку покладіть білки, курку, редиску та зелень, залийте холодним борщем.
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