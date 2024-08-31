Спробуйте наш смачний рецепт червоного холодника від шеф-кухаря Володимира Ярославського, який стане ідеальним вибором для літнього обіду.

Борщі в Україні бувають різних кольорів і температур: червоні, зелені, білі, гарячі і холодні. Останній варіант також називають холодником. Сьогодні пропонуємо вам рецепт смачного червоного холодника у вигляді крем-супу від шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Овочеві холодні страви є популярними влітку. Особливий смак має одеський холодник, де використовують бурякову гичку, а у Львові до холодного борщу завжди додають сметану.

Я не знайома з приготуванням окрошки, оскільки в нашій родині її не їли. Але ми дуже любимо холодний буряковий борщ, який завжди переносить мене в дитинство. Тож я вирішила поділитися з вами нашим сімейним рецептом.

Інгредієнти для 2 порцій:

Запечений буряк — 2 шт.

Куряче стегно з гомілкою — 1 шт.

Свіжий огірок — 1 шт.

Велике куряче яйце — 3 шт.

Редиска — 3 шт.

Курячий бульйон — 500 мл

Медова гірчиця — 2 ч. л.

Сметана 20% — 150 г

Зелень — за смаком

Сіль — за смаком

Сік лимона — 5 мл

Приготування:

Відваріть яйця до крутої консистенції і очистіть їх. Стегно відваріть в 500 мл води, а бульйон залиште. Змішайте варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею, влийте холодний бульйон. Додайте нарізаний запечений буряк і збийте блендером до однорідної маси. Додайте лимонний сік, сіль і гірчицю до смаку. Охолодіть борщ у холодильнику. Наріжте відварену курку, редиску і огірок соломкою, а зелень дрібно. У тарілку покладіть білки, курку, редиску та зелень, залийте холодним борщем.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської