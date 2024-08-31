Кудрицький нагадав про те, наскільки важкою була зима в Україні, коли російські війська розпочали атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зимовий період принесе Україні багато викликів в енергетичному секторі, і ймовірно, що відключення світла стануть частими. Проте, повних блекаутів і гуманітарної катастрофи вдалося уникнути. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Кудрицький нагадав про те, наскільки важкою була зима в Україні, коли російські війська розпочали атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Якщо ми згадаємо 2022-23 рік – дуже складна зима – коли в нас було дуже мало західних систем ППО, було дуже мало трасформаторів… Ну в нас був запас, але його було малувато, і у нас ще не було захисту такого інженерного, як зараз. Ми цю зиму пройшли з епізодичними знеструмленнями. Ми не можемо сказати, що в нас замерзла вся країна, не працювала каналізація", – нагадав голова правління НЕК "Укренерго".

Голова "Укренерго" зазначив, що наступна зима принесе багато випробувань, зокрема для енергетиків та ППО. Однак він не очікує апокаліптичного сценарію. Тобто блекауту вдасться уникнути. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Просто між гуманітарною катастрофою та ситуацією без будь-яких проблем в енергосистемі є така велика серединна зона.

Кудрицький запевнив, що в цьому році держава, зокрема "Укренерго", значно краще підготовлена до зимового сезону 2024-2025 років порівняно з попереднім сезоном 2022-2023 років.

"Скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2 +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – пояснив посадовець.

Джерело: BBC News Україна.

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