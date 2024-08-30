Дізнайтеся, як приготувати зелений холодник на кефірі за простим рецептом, що відмінно освіжить вас у спекотний день.

Є безліч варіантів холодників, особливо влітку, але всі вони мають спільну рису — легку кислинку, яку забезпечують щавель або сік лимона. Щоб приготувати зелений холодник на кефірі, скористайтеся цим рецептом.

Для того щоб приготувати зелений холодник на кефірі, знадобиться щавель, але його можна замінити петрушкою або кропом, додавши лимонний сік для досягнення кислинки. Варена картопля підійде, але смажена також додасть цікаву нотку до страви.

Володимир Ярославський радить охолоджувати зелений холодник на кефірі не менше 30 хвилин, щоб смак розкрився повною мірою.

Інгредієнти на 2 порції:

Кефір — 350 мл

Яйця курячі — 2 шт.

Гірчиця — 25 г

Огірок свіжий — 80 г

Редиска — 60 г

Варена картопля — 80 г

Щавель — 150 г

Зелень — за смаком

Сіль — за смаком

Приготування:

Відваріть яйця до твердого стану і очистіть варену картоплю. Розділіть яйця на жовтки і білки. Жовтки розімніть із сіллю та гірчицею. Подрібніть щавель і змішайте його з кефіром до однорідної маси. Додайте цю суміш до жовтків, перемішайте і приправте сіллю за смаком. Наріжте білки, огірки, редиску, варену картоплю та зелень дрібно. Додайте все до кефірної суміші та добре перемішайте. При необхідності додайте сіль. Охолоджуйте зелений холодник на кефірі мінімум 30 хвилин перед подачею.

Ось і все! Тепер ви знаєте, як приготувати зелений холодник на кефірі. Насолоджуйтесь цим легким і освіжаючим блюдом.

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