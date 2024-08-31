Через порушення до державного бюджету не надійшло майже 19 мільйонів гривень.

Прокурори завершили розслідування щодо директора сільськогосподарського підприємства в Одеській області, якого звинувачують у несплаті податків. Обвинувальний акт уже передано до суду. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Директор компанії, яка займається оптовим продажем зерна, умисно ухилився від сплати податку на прибуток. Він не відобразив у звітності за перший квартал 2024 року частину доходу від реалізації 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, які були відправлені на Сейшельські острови морським шляхом. Насправді компанія реалізувала значно більше продукції, ніж зазначено в офіційних документах, що означає, що податки мали бути значно вищими.

Через ці порушення до державного бюджету не надійшло майже 19 млн грн податків. Зараз експортер повністю відшкодував завдані державі збитки. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України, що карається штрафом до 255 тис. грн.

Нагадаємо, що повідомлено про підозру голові однієї з адміністрацій Дніпровської міської ради. Його обвинувачують у привласненні понад 1 млн грн на реконструкції мереж водопостачання.

Службовець, знаючи, що обсяги та вартість будівельно-монтажних робіт і матеріалів були значно завищені, вніс неправдиві дані до офіційних документів і підписав їх. Внаслідок цього на рахунок підрядника були перераховані кошти.

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