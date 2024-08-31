Улітку 2024 року Словаччина суттєво змінила умови надання допомоги українським біженцям, зокрема, щодо компенсацій за житло. Тепер тим, хто отримав тимчасовий захист у країні, допомога надається лише на приблизно півроку з моменту прибуття.

Згідно з інформацією від Novyny.sme.sk, нові правила передбачають, що безкоштовне житло для українських біженців покривається лише протягом перших 120 днів. Це означає, що компенсацію за безкоштовне розміщення будуть отримувати тільки ті власники житла, які надають його новоприбулим у перші місяці їхнього перебування. Виняток складають лише особи з особливою вразливістю.

Речник МВС Словаччини Матеє Нойманн зазначив, що кількість українців, які отримують компенсацію на житло, значно зменшилася. Якщо на початку літа Словаччина надавала допомогу понад 33 тисячам біженців, то наразі ця кількість скоротилася до близько 8 тисяч.

Сума виплат на покриття витрат за проживання зменшилася з 5 мільйонів євро до 1,2 мільйона євро. Крім того, зменшилася і кількість власників житла, які мають право на цю компенсацію. Раніше таких було близько 10 тисяч, а тепер лише 3,44 тисячі.

Попри це, кількість українських біженців, які прибувають до Словаччини, зростає. У червні було зареєстровано 2,35 тисячі заявок на статус захисту, а в липні — 3 тисячі. За даними МВС, від початку надання тимчасового притулку до 22 серпня 2024 року в Словаччині подано 153 070 заяв, з яких 25 748 випадків — це анулювання статусу тимчасового притулку.

Які компенсації доступні

Довший період підтримки матимуть незахищені особи, включаючи:

Дітей до п'яти років;

Осіб, які доглядають за дітьми;

Людей з інвалідністю;

Осіб старше 65 років.

Сума компенсацій залишилася без змін. За добу проживання в квартирах або будинках сімейного типу виплата становить 5 євро на людину, незалежно від віку. Розміри компенсацій залежно від кількості кімнат: