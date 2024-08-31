Окупанти дистанційно сформували дві групи українців, серед яких були троє неповнолітніх.

Служба безпеки та Національна поліція затримали «на гарячому» ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці. Подробиці повідомили у СБУ.

Окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, серед яких були троє неповнолітніх. За грошову винагороду ці особи шукали цілі для підпалів і знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Всі підпали документували на відео, яке російські куратори планували використовувати для розповсюдження фейкових інформацій про антиукраїнське підпілля в Запоріжжі та Кропивницькому.

У Запоріжжі затримано двох місцевих жителів, які влаштували підпали кількох військових пікапів ЗСУ, що перебували на технічному обслуговуванні після бойових завдань. Після цього зловмисники отримали нове «замовлення» від рф на знищення релейних шаф сигнальних систем Укрзалізниці, щоб порушити логістичні маршрути Сил оборони на півдні України.

У Кропивницькому затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися підпалити два військових автомобіля, зокрема мікроавтобус, що використовувався для перевезення особового складу ЗСУ.

Затриманим оголошено підозру за такими статтями:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групи осіб).

◾️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншими загальнонебезпечними способами).

Зловмисники перебувають під вартою та можуть отримати до 8 років ув'язнення. Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Кіровоградській областях у співпраці з Національною поліцією та під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.

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