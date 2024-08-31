Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Донецької області за фактом незаконного заволодіння понад 1 млн. Гроші були виділені за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Подробиці повідомили у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури.

Згідно з розслідуванням, 44-річний житель Краматорського району Донецької області організував шахрайську схему. Він залучив свою 72-річну матір, фізичну особу-підприємця, до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Обвинувачені змінили місце своєї підприємницької діяльності на Чернівецьку область у жовтні 2022 року. Мати видала сину довіреність для представництва її інтересів, включаючи здійснення банківських операцій від її імені.

Оволодівши доступом до електронного кабінету ФОП на «Порталі Дія», чоловік подав заяви до Чернівецького обласного центру зайнятості на отримання компенсацій за працевлаштування близько 100 внутрішньо переміщених осіб, з якими насправді не було трудових відносин. На основі цих електронних документів центр зайнятості перерахував на рахунки ФОП понад 1 млн грн. Ці кошти чоловік легалізував і використав на свій розсуд.

Крім того, під час обшуку у нього виявлено понад 1700 патронів до нарізної зброї.

Чоловіку інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману, легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України). Його матір обвинувачується у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

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