Дізнайтеся, як правильно обрізати абрикос восени, щоб ваші дерева продовжували давати багатий урожай, як молоді.

Багато хто вважає, що плодові дерева потрібно обрізати практично цілий рік, за винятком зимових місяців. Однак важливо знати, як обрізати абрикос восени грамотно, інакше неправильна обрізка може спричинити стрес для дерева, що може призвести до відсутності врожаю наступного року.

Якщо ви колись збирали велику кількість абрикосів з дерева, а тепер не вистачає навіть на одну миску, настав час дізнатися, як правильно обрізати абрикос восени.

Осіння обрізка

Абрикоси менш чутливі до морозів порівняно з персиками і можуть витримати зимові холоди за умови належного догляду. Однак невірна обрізка або її відсутність можуть негативно вплинути на врожай. Тому досвідчені садівники радять приділити осінній обрізці таку ж увагу, як і весняній. Правильна обрізка абрикосів восени омолоджує дерево і підвищує якість врожаю.

Як обрізати абрикос восени

Плодові гілки потрібно укоротити на третину довжини, щоб уникнути їх поломки під вагою майбутнього врожаю.

потрібно укоротити на третину довжини, щоб уникнути їх поломки під вагою майбутнього врожаю. Скелетні гілки залишають без змін, обрізаючи лише нові та відносно молоді пагони.

залишають без змін, обрізаючи лише нові та відносно молоді пагони. Хворі або пошкоджені гілки , а також ті, що ростуть всередину крони чи перехрещуються, потрібно вирізати в першу чергу. В останньому випадку можна спробувати перенаправити зростання пагонів.

, а також ті, що ростуть всередину крони чи перехрещуються, потрібно вирізати в першу чергу. В останньому випадку можна спробувати перенаправити зростання пагонів. Зрізи обробляють садовим варом, зеленкою або іншими спеціальними мазями.

Коли обрізати абрикос восени

Обрізку слід завершити до початку нічних заморозків і перед сезоном дощів. Це дозволить абрикосу швидко відновитися та успішно перезимувати.

Дерева першого року не обрізають, лише прищипують верхівки.

не обрізають, лише прищипують верхівки. На другому році підрізають бічні гілки на третину.

підрізають бічні гілки на третину. Для абрикосів 8-10 років проводять омолоджування, видаляючи нижні бічні гілки.

проводять омолоджування, видаляючи нижні бічні гілки. Старі дерева потребують повного оновлення плодових і листяних гілок, видаляючи всі пошкоджені частини. Таку процедуру проводять кожні 2-3 роки.

Обрізку слід виконувати в теплу погоду за допомогою гострих стерильних інструментів. Рекомендується видаляти 2-3 великі гілки одразу, а не багато дрібних. Не залишайте пеньків і не пошкоджуйте кору, оскільки рани будуть гоїтися довго.

З правильним доглядом абрикос швидко відновлюється, і нові пагони на місці видалених гілок формують новий скелет дерева. В результаті воно продовжить плодоносити, як молоде, завдяки правильно проведеній осінній обрізці абрикосів.

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