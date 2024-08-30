Кожен дачник знає, як приємно побачити свої перші стиглі помідори. Але іноді цей радісний момент псується, коли плоди починають тріскатися прямо на кущах. Це не тільки погіршує їхній вигляд, але й робить їх більш вразливими до гнилі та хвороб. Отже, що зробити з помідорами, щоб вони не тріскалися?

Основна причина тріскання помідорів — різкі коливання вологості. Якщо рослини довго відчувають нестачу води, а потім раптово отримують її багато, плоди швидко поглинають воду, що призводить до розтягування шкірки і появи тріщин. Тому важливо знати, що зробити з помідорами, щоб вони не тріскалися через нерегулярний полив. Підтримуйте регулярний і помірний полив, а також мульчування ґрунту під кущами, щоб зберігати вологу.

Ще однією причиною тріскання може бути незбалансоване підживлення. Недостатня кількість калію і кальцію в ґрунті знижує еластичність шкірки помідорів, роблячи її схильною до тріщин. Отже, важливо знати, що зробити з помідорами, щоб вони не тріскалися через брак цих елементів. Забезпечте рослини достатньою кількістю калію і кальцію, використовуючи спеціальні добрива або деревну золу. Уникайте також надмірного використання азотних добрив, які можуть сприяти надмірному росту плодів і посилити проблему.

Великі коливання температури вдень і вночі також можуть сприяти розтріскуванню помідорів. Це особливо актуально для регіонів з нестабільним кліматом. Щоб захистити рослини, важливо знати, що зробити з помідорами, щоб вони не тріскалися через температурні зміни. Для цього можна використовувати агроволокно або плівку для захисту рослин уночі.

Зверніть увагу, що плоди, які довго залишаються на кущах після дозрівання, стають більш вразливими до тріщин, особливо під час дощів. Тому важливо знати, що зробити з помідорами, щоб вони не тріскалися під час дощової погоди. Збирайте помідори, щойно вони досягають бажаного ступеня зрілості, особливо перед дощем.

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