Ось простий рецепт підживлення для огірків, який допоможе впоратися зі шкідниками, покращити структуру ґрунту, підвищити засвоєння корисних речовин і стимулювати ріст рослин.

Ми поділимося рецептом простого підживлення для огірків, яке не тільки бореться зі шкідниками, але й покращує структуру ґрунту і підвищує засвоєння корисних речовин. Це добриво також допоможе захистити рослини від таких хвороб, як фітофтора, борошниста роса та пероноспороз, а також стимулює ріст і підвищує солодкість плодів.

Застосовувати підживлення слід на стадії плодоношення, один раз на початку серпня, коли рослини вже виснажені після першої хвилі плодів і потребують додаткової енергії. Для приготування підживлення потрібні три простих інгредієнти: харчова сода, сіль та цукор.

Цукор є чудовим джерелом глюкози, яка забезпечує рослинам необхідну енергію. Отримавши цю енергію, огірки починають ефективніше витрачати ресурси і спрямовують їх на формування нових плодів. Сіль, у свою чергу, не лише відлякує деякі шкідники, але й стимулює утворення солодких плодів. Вона може використовуватися і як самостійне підживлення для томатів і перців, але в комбінації з іншими інгредієнтами показує відмінні результати і для огірків.

Харчова сода має важливу роль у цьому рецепті. Вона розкислює ґрунт, покращує засвоєння мікроелементів і запобігає грибковим інфекціям. Головне — не переборщити з кількістю. Для приготування розчину на один літр води потрібно розчинити дві столові ложки харчової соди, одну столову ложку цукру та одну столову ложку кухонної солі. Ретельно перемішайте розчин до повного розчинення всіх інгредієнтів і використовуйте по півлітра суміші під кожен кущ.

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