Лише 5% українських пенсіонерів отримують пенсію за вислугу років, яка надається за роботу, що суттєво впливає на працездатність, і регулюється законодавством.

Пенсію за вислугу років отримують лише 5% українських пенсіонерів. Вона надається за роботу, яка значно впливає на зниження працездатності людини протягом життя.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років може бути призначена незалежно від віку:

артистам, які на момент звернення мають стаж творчої діяльності від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробного складу за умови наявності необхідного стажу: у чоловіків від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років і 6 місяців станом на 11.10.2017, у жінок — від 20 років станом на 01.04.2015 до 21 року і 6 місяців станом на 11.10.2017;

працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за умови спеціального стажу роботи від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років і 6 місяців станом на 11.10.2017;

спортсменам, які мають стаж не менше 25 років, включаючи не менше 6 років перебування у складі збірних команд України.

Також такі виплати можуть призначатися чоловікам з 50 або 55 років і жінкам з 45 або 50 років, якщо вони мають стаж роботи у таких професіях:

диспетчери управління повітряним рухом, інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

працівники морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Нагадуємо! Це регулюється статтями 27, 28 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Джерело: ПФУ

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