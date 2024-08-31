Національний банк України змінив правила видачі готівки на касах, зобов'язавши підприємства видавати лише придатні до обігу купюри та монети, а зношені вилучати.

Національний банк України змінив правила видачі готівки на касах магазинів, дозволивши громадянам відмовлятися від прийому купюр у межах послуги "готівка на касі", якщо вони не придатні до обігу. Така готівка має бути вилучена та знищена.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ. Регулятор видав нові інструкції щодо касових операцій для суб’єктів господарювання.

"Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті відповідно до актуальних вимог законодавства та нормативних документів регулятора", — йдеться у заяві.

В НБУ підкреслили, що готівка, яка видається на касах, повинна бути бездоганною за своєю справжністю та платіжністю.

У зв’язку з цим НБУ зобов'язав суб’єктів господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати тільки ті купюри та монети, які є придатними до обігу і не викликають сумнівів у їхній платіжності.

"Зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, їх слід вилучати і здавати разом з готівковою виручкою до обслуговуючих банків", — зазначили у НБУ.

Також Нацбанк зобов’язав підприємців враховувати рівень ризику при самостійному транспортуванні та здачі готівкових коштів до банківських установ, щоб мінімізувати можливі загрози збереження грошей.

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