Дізнайтеся, як правильно обрізати персикове дерево восени, щоб забезпечити його здоров'я та багатий урожай.

Правильний догляд за деревами, включаючи обрізку, є важливою складовою їхнього здорового росту і якісного плодоношення. Якщо ви прагнете, щоб ваше персикове дерево давало багатий урожай, важливо правильно обрізати його восени. Далі наводимо кілька порад, коли і як це робити.

Час для обрізки

Обрізка персикового дерева восени сприяє його зміцненню, покращує ріст і забезпечує якісні плоди. Найкращий час для санітарної обрізки — з вересня до середини жовтня. Важливо проводити обрізку після збору врожаю, коли погода суха і сонячна.

Інструменти для обрізки

Для обрізки персика використовуйте спеціальні ножиці для дерев, секатор, садовий ніж або пилку. Перед початком роботи не забудьте продезінфікувати та заточити інструменти. Для дезінфекції підійдуть марганцівка, спирт або розчин мідного купоросу.

Кроки обрізки

Обрізка верхніх гілок: Почніть з видалення гілок, що знаходяться вгорі біля основи дерева. Обрізка бокових гілок: Укоротіть бічні гілки, поступово підходячи до верхівки. Видаліть також гілки, які плодоносять. Видалення внутрішніх та вертикальних гілок: Позбавтесь гілок, що ростуть всередину дерева та вгору, а також тих, що загущають крону. Очищення від хвороб: Зріжте гнилі, хворі та сухі гілки, а також пасинки для формування правильної крони.

Після завершення обрізки обробіть дерево масляною фарбою або садовим варом. Рекомендується також обробити зрізи розчином мідного купоросу, залишивши його на кілька хвилин перед нанесенням фарби.

З правильним підходом до обрізки ваш персик буде здоровим і щедрим на плоди.

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