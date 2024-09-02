Ось ефективні поради, як обробити огірки у вересні, щоб продовжити їх плодоношення та зберегти врожай на місяць довше.

Щоб продовжити збір врожаю огірків ще на місяць, наприкінці серпня та на початку вересня слід виконати ряд агротехнічних заходів, які допоможуть підтримати плодоношення. Перш ніж обробити огірки у вересні, важливо видалити всі листя з ознаками захворювань. Якщо більше 20% листя уражено, його потрібно прибрати. Також слід позбутися листя, що стосується землі.

По-друге, перед тим як обробити огірки у вересні, видаліть слабкі пасинки, а сильні сформуйте та підв’яжіть. Прорідження рослин допоможе компенсувати скорочення світлового дня, забезпечивши достатнє освітлення всіх батогів.

По-третє, при обробці огірків у вересні важливо уникати переростання плодів, регулярно збираючи огірки, щоб нові зав’язі формувалися швидше. Плоди неправильного формату слід також видаляти.

Для профілактики грибкових захворювань корисно обробити огірки у вересні триходермою або фітоспорином, які можна знайти в садівничих магазинах. Розчин потрібно використовувати вдвічі більшій концентрації через повільніше поширення грибка при похолоданні.

При обробці огірків у вересні також важливо поливати їх тільки вранці теплою водою, підігрітою при необхідності. Поливи повинні супроводжуватися мінеральними підживленнями, такими як зелене добриво, сульфат магнію та калію, відповідно до інструкції. Можна також використовувати Гумат +7 або зольний настій з відра води та двох склянок деревної золи.

Не менш важливими є позакореневі підживлення. Для цього на п’ять літрів води додають трохи марганцівки до слабо-рожевого кольору, ложку сечовини та янтарну кислоту. Для стимуляції зав’язі при обробці огірків у вересні можна також додати півграма борної кислоти.

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