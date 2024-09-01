Дізнайтеся, як захистити грядки від хвороб після збору врожаю огірків, помідорів і перців за допомогою ефективних осінніх обробок ґрунту.

Ми розглянемо, як захистити грядки від хвороб після вирощування огірків, помідорів і перців, щоб уникнути грибкових захворювань і шкідників у наступному році.

Городники поділилися порадами, як захистити грядки від хвороб після збору врожаю. Фітофтора і борошниста роса – це серйозні проблеми, і боротися з ними важко. Навіть після того, як ми видаляємо рослини та спалюємо їх, у ґрунті залишаються грибкові спори, які можуть залишатися активними протягом кількох років, чекаючи на нові посадки.

Щоб ефективно захистити грядки від хвороб, восени потрібно обробити ґрунт після огірків, помідорів і перців, коли активність грибків є найвищою. Мідний купорос – це один із найефективніших засобів для боротьби з грибковими захворюваннями. Мідний купорос, що виглядає як блакитні кристали, легко використовувати. Він не токсичний і швидко знищує спори грибків.

Щоб приготувати розчин, розведіть 150 грамів мідного купоросу в літрі теплої води до повного розчинення, потім розбавте цю суміш у відрі води і залийте у лійку. Важливо, щоб вода з лійки не лилася занадто сильно, а розподіл розчину по ґрунту був рівномірним.

Наносите розчин на землю повільно. Обсягу розчину має вистачити на три квадратних метри грядок. Рясно проливайте всі ділянки, де росли перці, огірки та помідори, щоб надійно захистити грядки від хвороб у наступному сезоні.

Проте важливо пам’ятати, що мідний купорос також є джерелом міді для рослин. Якщо використовувати його щороку без інших обробок, у ґрунті може накопичитися надмірна кількість міді, що негативно вплине на розвиток рослин.

Саме тому через кілька днів після обробки мідним купоросом потрібно пролити грядки розчином фітоспорину для відновлення корисної мікрофлори в ґрунті та подальшого захисту грядок від хвороб.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської