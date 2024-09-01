Дізнайтеся, як правильно підготувати плодові дерева до зими, щоб зберегти їхні корисні властивості та забезпечити рясний врожай наступного сезону, за допомогою наших простих порад.

Наприкінці літа прийшов час збирання яблучного врожаю, але як підготувати плодові дерева до зими, щоб зберегти їхні корисні властивості? Відповіді на це питання можна знайти у порадах садівників, які розповідають, як правильно підготувати плодові дерева до зими для рясного врожаю наступного сезону.

З настанням осені та похолоданням дерева починають втрачати важливі мікроелементи, необхідні для забезпечення врожаю в наступному році. Це особливо актуально, якщо осінь буде сухою, і дерева потребуватимуть додаткового підживлення. Щоб правильно підготувати плодові дерева до зими, необхідно забезпечити їм відповідне підживлення.

Існує простий рецепт, який стане в пригоді кожному садівникові для підготовки плодових дерев до зими. Калійно-фосфорні добрива допоможуть зміцнити кореневу систему і прискорити процес плодоношення. Вони доступні за ціною і дуже ефективні, тому часто використовуються для підживлення рослин. Щоб приготувати 5 літрів добрива, змішайте 1 столову ложку монофосфату калію або суперфосфату з 5 літрами води. Цю суміш можна використовувати для поливу будь-яких дерев у саду. Компоненти добрива ефективно взаємодіють з іншими речовинами та підвищують морозостійкість дерев. Додайте також 1 столову ложку калімагнезії, яка містить магній, калій та сірку, що підвищує врожайність і поліпшує смакові якості плодів.

Поливаючи дерева цим розчином, ви забезпечите рівномірне насичення коріння вологою та необхідними елементами. Рекомендується вносити по 10 літрів розчину під кожне дерево двічі у вересні, до початку заморозків. Таким чином, ви правильно підготуєте плодові дерева до зими, що сприятиме рясному врожаю в наступному сезоні.

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