Наприкінці літа прийшов час збирання яблучного врожаю, але як підготувати плодові дерева до зими, щоб зберегти їхні корисні властивості? Відповіді на це питання можна знайти у порадах садівників, які розповідають, як правильно підготувати плодові дерева до зими для рясного врожаю наступного сезону.
З настанням осені та похолоданням дерева починають втрачати важливі мікроелементи, необхідні для забезпечення врожаю в наступному році. Це особливо актуально, якщо осінь буде сухою, і дерева потребуватимуть додаткового підживлення. Щоб правильно підготувати плодові дерева до зими, необхідно забезпечити їм відповідне підживлення.
Існує простий рецепт, який стане в пригоді кожному садівникові для підготовки плодових дерев до зими. Калійно-фосфорні добрива допоможуть зміцнити кореневу систему і прискорити процес плодоношення. Вони доступні за ціною і дуже ефективні, тому часто використовуються для підживлення рослин. Щоб приготувати 5 літрів добрива, змішайте 1 столову ложку монофосфату калію або суперфосфату з 5 літрами води. Цю суміш можна використовувати для поливу будь-яких дерев у саду. Компоненти добрива ефективно взаємодіють з іншими речовинами та підвищують морозостійкість дерев. Додайте також 1 столову ложку калімагнезії, яка містить магній, калій та сірку, що підвищує врожайність і поліпшує смакові якості плодів.
Поливаючи дерева цим розчином, ви забезпечите рівномірне насичення коріння вологою та необхідними елементами. Рекомендується вносити по 10 літрів розчину під кожне дерево двічі у вересні, до початку заморозків. Таким чином, ви правильно підготуєте плодові дерева до зими, що сприятиме рясному врожаю в наступному сезоні.
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