Зрада — це найгірше, і деякі знаки зодіаку невірніші, ніж інші.

Ваші стосунки були зумовлені зірками, знак зодіаку вашого партнера вказав на вашу сумісність, і з того часу ви були засліплені коханням.

На піку стосунків здавалося, що ніщо не може вас зламати.

Однак кожен знак зодіаку містить безліч потенційних рис і схильностей, і деякі з них просто огидні.

ЛЕВ

(23 липня – 22 серпня)

Леви уявляють себе хитрими та домінуючими. Деякі з них заходять так далеко, що вважають, що заслуговують на все і що наявність кількох партнерів затвердить їх статус альфи.

У кращому разі вони товариські, веселі та пристрасні партнери.

Вони навіть можуть вводити вас в оману протягом тривалого часу. Однак, якщо Лев почувається не королівським у відносинах, він схильний шукати королівського звернення від того, хто його йому надасть.

СТРІЛЕЦЬ

(22 листопада - 21 грудня)

Партнери-Стрільці люблять, коли їх захльостують блага життя, і роман може бути саме таким. Трава завжди виглядає зеленіша з іншого боку, і деякі Стрільці не здатні цього усвідомити. Вони живуть теперішнім моментом і керуються задоволенням і бажанням.

Якщо ви виявите, що Стрілець вам змінив, він чи вона, швидше за все, намагатиметься виправдати свою поведінку питанням особистої свободи та незалежності.

Вони можуть переконати вас, що це було те, що їм потрібно було зробити; що вони відчували себе скутими у стосунках, і ви мали це знати.

Це дуже жорстоко. Якщо ви стоятимете на своєму і викинете їх зі свого життя відразу ж, як тільки дізнаєтеся про зраду, ви будете НАМНОГО щасливішими в довгостроковій перспективі. Відстань дасть вам перспективу, яка вам потрібна.

ВОДОЛІЙ

(20 січня - 18 лютого)

Маючи, безумовно, найдивовижнішу зовнішність у цьому списку, партнери-Водолії люблять триматися особняком (про що ви, ймовірно, знаєте, якщо зустрічаєтеся з одним з них).

Багато хто з них добре поводиться у відносинах і навіть починає відкриватися через деякий час, але інші темні всередині.

Найжорстокіші Водолії (які, ймовірно, вже постраждали в минулому) змінюють, щоб компенсувати почуття неповноцінності, або переконують себе, що це виправдано, оскільки їм потрібен вихід емоціям, які вони так відчайдушно намагаються приховати.

Цій підгрупі Водоліїв складно відчувати співчуття, тому останнє, про що вони думають під час зради, це почуття партнера.

На жаль, легко припустити, що ваш партнер-Водолій щось приховує, навіть якщо це не так.

Важливо не припускати гіршого, а розуміти його відчуженість та пристосовуватися до потреб партнера-Водолія у відносинах.

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