Компостна купа — одна з найпоширеніших речей на кожному городі, але її можна зробити зручнішою. Ми розповімо, як замінити компостну купу на ділянці альтернативними варіантами, щоб садівництво стало ще приємнішим.

Як замінити компостну купу на ділянці

Вересень і жовтень — це час, коли опадає листя. Міські жителі захоплюються осіннім пейзажем, а садівники збирають цінний матеріал для компосту. Проте багато хто шукає способи, як замінити компостну купу на ділянці, щоб процес був легшим і зручнішим. Один із варіантів — використання мішків замість традиційної купи.

Що можна зробити, щоб замінити компостну купу на ділянці?

Замість виділення місця під компостну яму можна замінити компостну купу на ділянці мішками на 100 літрів або щільними мішками для цукру. Наповніть їх опалим листям на третину, ущільніть масу, додайте трохи землі або курячого посліду, а також перепрілого гною. Якщо листя сухе, змочіть його водою і додайте триходерму для прискорення процесу.

Після цього доверху наповніть мішок, зав'яжіть його і розмістіть у зручному місці. Поліетиленові пакети потрібно проколоти в кількох місцях для доступу повітря. Це ще один спосіб, як можна замінити компостну купу на ділянці, зробивши її більш компактною та мобільною.

Через рік компост буде готовий, але можна прискорити цей процес. На початку літа пересипте листя на землю і обробіть розчином триходерми. Додайте свіжу траву, яка становить чверть від загальної маси компосту. Такий підхід дозволяє легко замінити компостну купу на ділянці, заощаджуючи місце та роблячи добриво мобільним.

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