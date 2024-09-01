У вересні деякі пенсіонери можуть помітити, що не отримали свої пенсійні виплати. Щоб уникнути цього, важливо розуміти можливі причини припинення виплат. У вересні деякі пенсіонери можуть залишитися без пенсії через неповідомлення Пенсійному фонду про зміни в особистих обставинах. Про це детальніше повідомили у ПФУ.
Так, виплата пенсії може бути зупинена, якщо пенсіонери не повідомили Пенсійний фонд про зміни у своїх особистих обставинах.
Відповідно до законодавства, вони зобов'язані інформувати ПФУ про такі зміни протягом 10 днів. Це можна зробити через електронну пошту або особисто у відділенні фонду.
Крім цього пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:
- виїзд на постійне місце проживання за кордон;
- оновлення документів, зокрема зміна паспорта;
- зміна прізвища або інших даних, важливих для нарахування пенсії;
- працевлаштування або звільнення;
- зміна місця реєстрації;
- зміна або припинення дії певного статусу.
Пенсіонери, які отримали завищені пенсійні виплати, зобов’язані повернути надлишкові суми. Вони можуть зробити це добровільно, але у разі відмови можуть бути вжиті примусові заходи. Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних пенсійних виплат для покриття фінансових збитків.
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