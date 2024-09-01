У службі підтримки "ПриватБанку" заявили, що збої у роботі банкоматів не зафіксовано.

Клієнт "ПриватБанку" поскаржився, що під час поповнення рахунку через банкомат у Івано-Франківську банкомат забрав його гроші, але не зарахував їх на рахунок. Скаргу розміщено на порталі "Мінфін".

Згідно з інформацією, банкомат, що знаходиться в одному з відділень "ПриватБанку", не зарахував гроші під час поповнення рахунку, хоча картку клієнту повернув.

У службі підтримки "ПриватБанку" заявили, що збоїв у роботі банкоматів не зафіксовано. Клієнт повідомив, що після внесення готівки банкомат перевантажився, повернув картку, але не зарахував гроші.

У скарзі клієнта "ПриватБанку" зазначається: "Під час поповнення поточної картки готівкою ...банкомат перевантажився із внесеними грошима, повернув картку і не зарахував гроші. Звернення 4 рази в чат ПриватБанку та скарга в Приват24 ефекту не дали. Відповідь одна: збоїв не виявлено. Дуже прикро й не зрозуміло, куди зникли гроші".

У самому ж "ПриватБанку" прямого пояснення того, що сталося, не дали. Там зазначили: його фахівці "вже перевіряють інформацію та з'ясовують ситуацію".

Клієнти ПриватБанку мають кілька варіантів для продовження користування банківською карткою, термін дії якої закінчується. Зокрема, вони можуть перевипустити картку. У банку зазначили:

Перевипуск картки можна здійснити в будь-якому відділенні ПриватБанку.

Перевипущену картку також можна замовити з доставкою як по Україні, так і за кордон.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.