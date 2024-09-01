Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

В Україні виявили привласнення бюджетних коштів на ремонті житлових будинків. Підозрюється заступник голови однієї з адміністрацій Дніпровської міської ради. Деталі повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний розробив схему привласнення бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт під’їздів житлових будинків у одному з районів міста Дніпро.

Знаючи, що вартість і обсяг виконаних будівельних робіт не відповідають проєктній документації, службовець підписав акти виконаних робіт і засвідчив їх печаткою.

На підставі цих підроблених документів на рахунок підрядного підприємства було зайво перераховано 300 тисяч гривень з бюджету. Повідомляється, що під час санкціонованих обшуків на місцях проживання та роботи було вилучено документацію, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та зброю.

Уточнюється, що за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра, заступнику голови районної адміністрації Дніпровської міської ради висунуто підозру.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також службове підроблення.

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