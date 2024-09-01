Повний звіт про закупівлі наразі не буде оприлюднено публічно, оскільки це може загрожувати національній безпеці.

В Україні проведено перевірку закупівель безпілотних систем, організованих Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку). За результатами аудиту з'ясувалося, що 3,36 млрд грн, виділених на закупівлю БПЛА у 2022-2023 роках, були використані з порушеннями.

Про це повідомили у Рахунковій платі, яка і затвердила звіт за результатами аудиту.

Встановлено, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів у розмірі 3,36 млрд грн були використані з порушеннями нормативно-правових актів, зокрема з недотриманням власних розпорядчих документів на суму 0,5 млрд грн.

Також підкреслюється, що однією з причин стала недосконалість законодавства, яке регулює діяльність Держспецзв'язку. До недавнього часу ці документи взагалі не передбачали можливість закупівлі безпілотних систем, зазначають у Рахунковій палаті.

"Загалом у процесі аудиту встановлено, що закупівля безпілотних систем за прямими договорами, тобто без конкурентних процедур та можливості замовника перевіряти складові витрат постачальника, разом із ціноутворенням відповідно до висновків судових експертів створювали ризик закупівель безпілотних систем за завищеною вартістю. Без додаткових судових експертиз подібну закупівлю скасувати неможливо", – констатували у відомстві.

Повний звіт про закупівлі наразі не буде оприлюднено публічно, оскільки це може загрожувати національній безпеці, йдеться в повідомленні. Матеріали аудиту будуть направлені президенту України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Раді національної безпеки та оборони, а також об'єктам контролю для відповідного реагування.

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