У результаті обстрілів відключення восени та взимку будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

В Україні ситуація з енергетикою погіршилася після останнього обстрілу. Внаслідок цього відключення електроенергії восени та взимку можуть бути схожими на ті, що спостерігалися в липні.

Про це повідомив розповів експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп в етері "Громадського радіо".

За його словами, до середини наступного тижня відключення електроенергії в більшості регіонів можуть припинитися, проте прогноз на осінь та зиму залишається незмінним. З поточним зростанням споживання можливий дефіцит електроенергії, що може призвести до відключень, подібних до тих, що були зафіксовані в липні цього року.

"Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то з наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути", — пояснив Прокіп.

Експерт також зазначив, що ситуація з електроенергією варіюється в залежності від території. На лівобережжі дефіцит енергії є значно більшим порівняно з правобережжям, що пов'язано з імпортом електроенергії з Європи.

Як результат, уникнути відключень у холодну пору року не вдасться. Фахівець підкреслює, що, згідно з прогнозами, споживання електроенергії зросте з другої половини жовтня, що призведе до суттєвого збільшення дефіциту.

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