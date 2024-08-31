У Івано-Франківській області правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтавщини, де перебували 50 людей.

У місті Яремче, Івано-Франківської області, правоохоронці разом з представниками ТЦК затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини. В автобусі знаходилося 50 пасажирів, з яких восьмеро були дітьми.

Одна з пасажирок автобуса, Юлія, повідомила, що затримання відбулося близько 8:20. Поліцейські та представники ТЦК забрали водія, документи, ключі від автобуса та гроші на пальне.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — зазначила жінка.

Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати ситуацію, порадивши звернутися за інформацією до Сухопутних військ ЗСУ.

Юрист Дмитро Моргун вказав, що затримання водія з робочого місця було незаконним. Він зазначив, що такі дії порушують конституційне право на виконання трудових обов'язків і перевищують службові повноваження.

Другий водій автобуса, Олександр, повідомив, що затриманий водій наразі знаходиться в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію.

Оскільки його колегу затримали, Олександр самостійно перевезе пасажирів до Полтави 31 серпня. Він зазначив, що для такої відстані потрібен ще один водій для супроводу.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.