Значна частина українців отримує пенсію менше ніж 3 тисячі гривень, цієї суми не вистачає. Станом на 1 липня таких осіб було 26,14% від загальної кількості пенсіонерів. Про це повідомили у ПФУ.
З 1 березня 2024 року мінімальний розмір пенсії зріс. Тепер сума, яку може отримувати особа, залежить від її здоров'я, набутого стажу та віку.
Мінімальні пенсійні виплати менше 3 тисяч гривень отримують:
- Пенсіонери, які не працюють (без урахування стажу), мають право на щонайменше 2 725 гривень.
- Пенсіонери віком до 70 років з повним стажем 30 років для жінок або 35 років для чоловіків отримують 2 980 гривень.
Водночас, пенсії понад 3 тисячі гривень надаються:
- Пенсіонерам віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30 років для жінок або 35 років для чоловіків — 3 240 гривень.
- Особам від 80 років з страховим стажем 20 років для жінок або 25 років для чоловіків — 3 370 гривень.
- Пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років — 3 370 гривень.
Нагадаємо також, що виплата пенсії може бути зупинена, якщо пенсіонери не повідомили Пенсійний фонд про зміни у своїх особистих обставинах.
Відповідно до законодавства, вони зобов'язані інформувати ПФУ про такі зміни протягом 10 днів. Це можна зробити через електронну пошту або особисто у відділенні фонду.
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Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.
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