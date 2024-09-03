На суді чоловік заперечив свою провину, стверджуючи, що не пройшов повний медичний огляд.

На Хмельниччині військовозобов'язаний отримав повістку і рік ховався від мобілізації. За це чоловіка сурово покарали під час судового процесу. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами справи, у 2023 році чоловіка визнали придатним для мобілізації. У травні йому вручили повістку, згідно з якою він мав з’явитися до ТЦК у червні, але він цього не зробив.

На суді чоловік заперечив свою провину, стверджуючи, що не пройшов повний медичний огляд. Він вважав, що військово-лікарська комісія помилково визнала його придатним до служби, оскільки його обстежили лише двоє лікарів, не врахувавши травми голови та хребта.

Співробітники ТЦК повідомили, що чоловік не подавав скарг на ВЛК і не з’явився для відправлення на військову службу, а також не відповідав на телефонні дзвінки. Вони підкреслили, що не змогли його знайти.

Ізяславський районний суд Хмельницької області визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області чоловік погрожував співробітникам територіального центру комплектування канцелярським ножем. Фігуранта затримали правоохоронці.

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