В Україні можна заробляти хороші гроші без вищої освіти, маючи робітничу професію. Наприклад, у Києві роботодавці готові платити представникам певних спеціальностей від 37 тисяч гривень і більше.

Автослюсарі в Києві можуть розраховувати на середню зарплату близько 40 тисяч гривень, тоді як по Україні середній заробіток таких фахівців становить близько 35 тисяч гривень. Однак деякі компанії пропонують значно вищі ставки. Наприклад, на популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансії автослюсаря-ходовика з оплатою від 70 до 100 тисяч гривень.

Тонувальники також можуть очікувати середню зарплату в 40 тисяч гривень. Як і автослюсарі, в Києві вони можуть заробляти більше, ніж у будь-якому іншому місті України, де середній заробіток становить близько 32 500 гривень.

Окремі компанії пропонують роботу з зарплатою, значно вищою за середню. Наприклад, деякі готові платити тонувальникам від 45 до 80 тисяч гривень. Екскаваторникам у Києві в середньому пропонують 37,5 тисяч гривень, що на 2,5 тисячі гривень більше, ніж середній рівень зарплат по Україні.

Також є вакансії з ще вищими оплатами: одна з компаній шукає екскаваторника з зарплатою від 44 до 56 тисяч гривень.

У червні середня заробітна плата, що використовується для розрахунку пенсії, склала 18 806 гривень. Це на 1 628 гривень більше, ніж у попередньому місяці, і майже на 4 000 гривень перевищує показник січня 2024 року.

Джерело: OBOZ.UA

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