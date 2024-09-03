В Україні кожен громадянин зобов’язаний оплачувати комунальні послуги, однак є винятки, коли оплата не є обов'язковою.

Українці, які не перебували в своїй квартирі чи будинку більше 30 днів, можуть бути звільнені від оплати деяких комунальних послуг за умови надання відповідних документів. Для цього потрібно подати письмову заяву та підтверджуючі документи до надавача послуг.

Про це розповіла юрист проєкту NACHBAR IN NOT "Карітас Тернопіль" Марія Кутна.

В Україні кожен громадянин зобов'язаний оплачувати комунальні послуги, але є винятки, коли оплата не є обов'язковою.

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги", якщо особа не проживала в своїй квартирі чи будинку понад 30 днів, вона має право не оплачувати деякі комунальні послуги. Щоб скористатися цим правом, необхідно надати документальне підтвердження непроживання, яке може включати:

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

довідку про проходження лікування, у тому числі за кордоном;

довідку про проходження військової служби.

Ці документи потрібно подати разом із письмовою заявою до надавача комунальних послуг. Після розгляду документів постачальник послуг проведе перерахунок, і сума буде або списана, або зарахована як переплата.

Також пенсіонери, які працювали в певних професіях у сільській місцевості і продовжують там проживати, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, твердого пального та скрапленого газу. Це пільга надається за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4 240 гривень.

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