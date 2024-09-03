Військовий вважає, що ситуацію може виправити лише "примусова мобілізація", оскільки звичайний рекрутинг не справляється із завданням.

У Києві та інших регіонах України спостерігається забуття про війну, що призводить до нестачі добровольців. Це, в свою чергу, створює проблему серед призваних, де не вистачає тих, хто усвідомлює реальність війни, а не лише виконує свої обов'язки під примусом.

Про це в інтерв'ю "Армія TV", 1 вересня, заявив молодший сержант 5-ої окремої штурмової Київської бригади та виконавчий директор "VoxUkraine" Максим Скубенко.

"Слова про те, що "влада провалила мобілізацію" — це знущання. Ніхто нічого не провалював. Ви живете гарним життям саме тому, що влада намагалася витримати цей баланс. Хочете непровалений план мобілізації? У мене для вас погані новини: якщо ви не хочете йти до блокпостів, вони прийдуть до вас", — пояснив військовий.

Скубенко вважає, що ситуацію може виправити лише "примусова мобілізація", оскільки звичайний рекрутинг не справляється із завданням. На його думку, люди можуть віддавати перевагу роботі з безпілотниками, а не службі в піхоті, хоча саме піхотинців і штурмовиків нині найбільше не вистачає на фронті.

Військовий підкреслив, що якщо росія мобілізує мільйони своїх громадян, Україна може не витримати такої напруги, оскільки фізично не вистачає ресурсів для стримування агресора.

"Якщо ці люди не з'являться, інакше до пари великих міст ця "навала" добіжить", — додав він.

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